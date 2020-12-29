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В Петербурге вместо проекта бюджета избиратель в МО "Волковское" получил удар

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Мундеп не стал задавать вопросы, а сразу же решил нанести удар.

Муниципальный депутат МО "Волковское" Александр Савченков выбил из рук телефон у петербуржца, когда тот снимал на видео коридоры муниципального совета. Видео было опубликовано 29-го декабря в группе "Новости Купчино" в "ВКонтакте". 

"Оператор" хотел ознакомиться с проектом бюджета, но сразу же получил агрессию в свою сторону. О дальнейших событиях этой истории пока не сообщается.

Ранее депутат ЗакСа обругал журналиста за внимание к продуктовым наборам. Парламентарию не понравилось внимание корреспондента к собственным "брендированным" продуктовым наборам.

Видео: "Новости Купчино" / VK 

Теги: камера, муниципальный депутат, удар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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