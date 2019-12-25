Депутат ЗакСа обругал журналиста за внимание к продуктовым наборам

В разговоре с корреспондентом Игорь Высоцкий вспомнил и блогера Алексея Навального.

Депутат ЗакСа Петербурга от партии "Единая Россия" Игорь Высоцкий обругал журналиста портала "Мой Район" Андрея Окуня за внимание к собственным "брендированным" продуктовым наборам. Корреспондент ранее опубликовал статью, в которой рассказывал о том, что депутат раздавал продуктовые наборы с собственным именем и мог это делать за бюджетный счет. После материала журналист приехал в его приемную и увидел очередь из собравшихся местных жителей за наборами.

Высоцкий остался крайне недоволен появлением такого материала и ответил, что выдает только те наборы, "которые спонсорами и нами закуплены". В ходе разговора он намекнул на применение "карабина" в отношении журналиста, назвав его "дурачком" и "мерзавцем" , а также пообещал подать на корреспондента в суд.

В разговоре с корреспондентом Игорь Высоцкий вспомнил и блогера Алексея Навального, заявив, что лидер ФБК собирает около своей персоны людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Представление о полной версии разговора можно найти в материале издания.

Накануне Высоцкий стал одним из группы парламентариев, которая предложила вице-губернатору Александру Бельскому "блокировать СМИ, которые распространяют недостоверную, порочащую информацию".

Беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник ранее заявил о том, что следующий созыв городского парламента не должен состоять по факту из представителей одной фракции. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров ответил на его слова тем, что депутаты "Единой России" всегда стараются, чтобы в парламенте были также представители и оппозиционных партий.

Фото: mr-7.ru