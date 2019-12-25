Макаров заявил о том, что депутатам-оппоцизионерам повезло с коллегами из "Единой России"

По всей видимости, так случается не всегда.

Беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник заявил о том, что следующий созыв городского парламента не должен состоять по факту из представителей одной фракции. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров ответил на его слова тем, что депутаты "Единой России" всегда стараются, чтобы в парламенте были также представители и оппозиционных партий.

Какое счастье, что такая "Единая Россия" есть в Петербурге. сказал Макаров.

По словам председателя, в Законодательном собрании сложился такой коллектив, в котором члены правящей партии поддерживают всех остальных.

Ранее Макаров дал характеристику Наталье Чечиной, которую выдвинули в качестве кандидата на пост главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Фото: пресс-служба ЗакСа