Владелец кинотеатра, из которого выгнали мальчика-инвалида, заплатил штраф

Петербуржцу выписали штраф за недочеты в работе заведения, а не за инцидент с дискриминацией ребенка-инвалида.

Детский омбудсмен по правам детей Светлана Агапитова добилась правосудия по отношению к пострадавшему в кинотеатре в “Атлантик-Сити” мальчику-инвалиду. Напомним, что ребенка не пустили на сеанс, сославшись на то, что гость не прошел “фейсконтроль”.

Владелец заведения заплатит административный штраф. Точная сумма денежного наказания не разглашается.

Напомним, что инцидент произошел 11 ноября 2017 года. Подростка на инвалидном кресле вместе с другом не запустили на вечерний сеанс фильма. Охранник выгнал мальчиков под предлогом того, что имеет право не пропускать не понравившихся ему людей. Отметим, что районная Прокуратура не встала на сторону подростка.

Впоследствии хозяин кинотеатра лично принес извинения за дискриминацию людей с нарушениемопроно-двигательного аппарата. Он также подарил мальчику сертификат на полет в аэродинамическую трубу. Мероприятие входит в рамки программы по реабилитации жителей с трудностями в передвижении.

Специалисты обнаружили еще ряд нарушений в работе заведения, после чего выписали петербуржцу штраф за оказание некачественных услуг потребителям.

