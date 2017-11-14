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Детский омбудсмен занялась инцидентом в кафе "Мираж Синема"

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Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова решила разобраться в инциденте, произошедшем в кафе кинотеатра с подростком-инвалидом.

Детский омбудсмен Светлана Агапитова направила обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. Она просит ведомства провести проверку инцидента с подростками в кафе кинотеатра одного из ТРК. Сотрудники заведения попросили компанию, в которой в том числе был инвалид-колясочник, покинуть заведение.

Мне кажется, оставлять такие вопросы без реакции нельзя. Нужно разобраться спокойно и детально . что послужило причиной отказа в обслуживании и были ли на то основания? Конечно, утверждать, что ребят попросили уйти из-за того, что среди них был "особенный" ребенок пока рано. Но в любом случае, от сотрудников общественных заведений требуется особенная деликатность в общении с такими подростками, чтобы не нанести психологическую травму.

Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

Омбудсмен считает, что такие инциденты часто заканчиваются бурными обсуждениями. Поэтому Агапитова обратилась в контролирующие органы.

Ранее Piter.tv писал на эту тему: Мать мальчика-инвалида рассказала о травле ребенка после инцидента в "Мираж Синема".

Теги: кино спб , новости спб , уполномоченный по правам детей
Категории: Новости СПб Происшествия

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