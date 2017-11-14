Мать мальчика-инвалида рассказала о травле ребенка после инцидента в "Мираж Синема"

Лариса Батанина обвинила руководство "Мираж Синема" в травле ее ребенка.

История с группой подростков, выгнанных из кафе кинотеатра "Мираж Синема", получила свое продолжение. Мать мальчика-инвалида, которого выставили из кафе вместе с друзьями, ответила на извинения руководства кинотеатра. Напомним, что ранее в "Мираж Синема" извинились за поведение сотрудников, но отметили, что поводом для конфликта стало странное поведение детей. Якобы они отказывались что-либо заказывать и не собирались смотреть кино, но при этом занимали VIP-столик в кафе.

По словам матери мальчика-инвалида Ларисы Батаниной, этот ответ "Мираж-Синема" стал поводом для травли ребенка. Теперь он получает письма с осуждением от жителей Петербурга и других городов. Все это причиняет страдания и самой матери, и подростку.

Спасибо всем за поддержку. История получила продолжение. Вместо извинений кинотеатр открыл травлю ребенка на своей странице. Ему пишут с оскорблениями непонятные люди. Люди, ау Вы куда катитесь? Я описала факт - моего сына выгнали, потому что он не прошёл фейс-контроль. Он получил испорченный вечер, потому что нечасто может выйти с другом из дома и ассоциировал это на себя. Раньше его знакомых обслуживали в том же кафе, а когда они пришли с ним, то не понравились администратору. Проблема получила большой отклик в силу своей актуальности, касающейся каждого Лариса Батанина

Кроме того, Лариса Батанина в очередной раз написала, что ее сын собирался сделать заказ и пойти в кино через какое-то время. Эти слова идут в разрез с версией "Мираж Синема". Ранее кинотеатр опубликовал видео, на котором можно увидеть, как в течение 17 минут компания молодых людей просто общается и не пытается сделать заказ. При этом к ним дважды подходит официант или администратор. Только после этого в общение с группой парней вступает охранник, который и выгоняет детей.