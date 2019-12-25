Стало известно, когда откроется "Мираж Синема" на Большом проспекте П.С.

Реконструкция кинотеатра началась в июле 2020-го года. Его решили не открывать после ковидных ограничений, а начать там масштабные работы.

Как пишет "Деловой Петербург", открытие запланировано на середину октября этого года. Об этом во время бизнес-завтрака Best Breakfast сказал гендиректор сети Виктор Рудман.

Он отметил, что это будет Luxury кинотеатр. Площадка изначально позиционировалась как премиум, однако там были цены на билеты как на обычные сеансы, так и в VIP-залы. Как теперь изменится политика, не уточняется, однако в 2020 году говорилось о том что VIP станут 4 из 7 кинозалов. У посетителей будет возможность вызвать официанта и заказать еду. Над дизайном проекта работала студия "DA Bureau".

Площадка на Большом проспекте П.С. стала первой для бренда "Мираж Синема" в 2021 году. До ковида ее не решались закрыть из-за постоянного потока посетителей.

Фото: ВКонтакте / Ирина Колесник