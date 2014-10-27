Видео: машина вылетела с верхнего этажа паркинга на Бадаева

Жителей домов на Бадаева напугал страшный инцидент: с восьмого этажа паркинга на землю свалилась машина. Оказалось, что ЧП устроили киношники.

Необычное зрелище предстало перед жителями домов на улице Бадаева, а также перед прохожими. С восьмого этажа паркинга вылетела легковая машина. Автомобиль перевернулся в воздухе и приземлился на крышу.

Некоторые приняли это за страшный несчастный случай. но таких было не много. Так как вокруг места ЧП крутилась съемочная бригада и летал дрон.

"Вчера еще разобрали там стенку, проезжал думал что чинят что то, перегораживали улицу еще со вчера, готовились", - рассказал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Андрей Тимошенко.

Очевидцы сообщают, что на улице снимают эпизод какого-то сериала. Около съемочной площадки прохаживаются люди в форме ФСБ. Предположительно, это актеры.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Сакнт-Петербург