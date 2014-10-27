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Короткометражные фильмы на крыше Александринки
20 сентября, 20:00
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Shdaria
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Короткометражные фильмы на крыше Александринки

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На крыше Александринского театра покажут 8 короткометражных горячих фильмов.

20 сентября на крыше зрителям подготовигорячие SEXY SHORTS - 8 короткометражных фильмов программы – это секс без перерыва и в самых разных вариациях. Тут и анекдоты, и комедии положений, романтическая анимация, абсурдистская мультипликация и психологическая драма. Современное европейское кино работает с деликатной темой и не боится шуток. 

Стоит отметить, что на крыше всего 60 мест, в связи с этим организаторы советуют приобретать бюилеты заранее. 

Фото: Сентябрь|Кино на крыше Новой сцены Александринки

 

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Категории: куда сходить в петербурге Кино

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