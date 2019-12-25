В Петербурге выздоровели более трети больных COVID-19

Число выписанных пациентов выросло до 5680 человек.

Сегодня, 31 мая, стало известно, что число выписанных пациентов, заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге достигло 5680 из 15949 зараженных. Это составляет более трети от общего числа инфицированных петербуржцев (35%).

За сутки выявлено 369 новых случаев заболевания, умерли 13 человек. Всего за время эпидемии в городе было подтверждено 204 летальных исхода.

В Ленинградской области также за сутки выздоровели 48 пациентов на фоне 54 новых случаев заражения.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ищут доноров для тестирования на антитела к COVID-19.

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