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В Петербурге выздоровели более трети больных COVID-19
Сегодня, 12:07
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ruzannar

В Петербурге выздоровели более трети больных COVID-19

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Число выписанных пациентов выросло до 5680 человек.

Сегодня, 31 мая, стало известно, что число выписанных пациентов, заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге достигло 5680  из 15949 зараженных. Это составляет более трети от общего числа инфицированных петербуржцев (35%).

За сутки выявлено 369 новых случаев заболевания, умерли 13 человек. Всего за время эпидемии в городе было подтверждено 204 летальных исхода.

В Ленинградской области также за сутки выздоровели 48 пациентов на фоне 54 новых случаев заражения. 

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ищут доноров для тестирования на антитела к COVID-19.

Фото: Pixabay

Теги: сдать тест на коронавирус, статистика заболеваемости коронавирусом, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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