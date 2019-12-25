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В Петербурге выявлено 293 новых случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:45
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ruzannar

В Петербурге выявлено 293 новых случая заболевания коронавирусом

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Из больниц выписаны 162 человека.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 293 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные предоставил центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Это означает, что количество заболевших продолжает расти. Если 28 июня количество новых заболевших составляло 219 человек, то 29 июня оно выросло до 253, 6 июля — 280 случаев. Тест на коронавирус за последние сутки сдали более 14 тысяч человек.

За минувшие сутки из стационаров по выздоровлению выписали 162 человека, 20 пациентов скончались. В Ленобласти также 48 новых случаев заболевания.

Ранее мы сообщили, что почти 15 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: статистика заболеваемости коронавирусом, тест на коронавирус, тестирование на ковид
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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