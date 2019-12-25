В Петербурге выявили картель на рынке городского благоустройства

Две компании объединились на торгах на общую сумму свыше 18,4 млн рублей.

Петербургское УФАС выявило картель на рынке городского благоустройства, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 апреля. Две организации объединились в торгах на общую сумму свыше 18,4 миллиона рублей.

Как выяснили в УФАС, закупки велись в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Отказаться от конкуренции решили ООО "Грандстройсеверо-Запад" и ООО "Ремстрой": заявки и ценовые предложение оба участника подавали с одного ip-адреса. Кроме того, начальная максимальная цена контракта, где победители упомянутые фирмы, снижалась не более чем на процент, хотя в аналогичных закупках с другими организациями то же снижение составило почти 32%.

Дело о нарушении закона о Защите конкуренции рассмотрят 26 мая.

Ранее УФАС обнаружило второй картель из той же сферы.

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