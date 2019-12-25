Петербургское УФАС выявило картель на рынке районного благоустройства

Участниками сговора оказались компании "Морской строитель" и "Клен".

Петербургское УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства в Василеостровском районе. Его участниками стали ООО "Морской строитель" и ООО "Клен", сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, организации в 2017-2019 годах участвовали в 11 торгах, связанных с работами по районному благоустройству. Общая сумма дохода подельников составила свыше 93 миллионов рублей. Компании использовали одинаковые контактные телефоны, почтовые и ip-адреса, а также выписывали доверенности на одни и тех же людей. Также снижение максимальной цены контрактов оказалось очень маленьким – оно не превысило одного процента.

Организации отказались от конкурентной борьбы за право заключить контракты и только создали видимость соревнования. На деле компании нарушили закон о защите конкуренции. Материалы дела направят в городскую полицию.

Ранее оказался раскрыт картель на торгах по организации детского отдыха в Петербурге.

Фото: Piter.TV