Петербургское УФАС раскрыло картель на торгах по организации детского отдыха

Две компании имели один юридический адрес и даже одинаковые электронную почту и контактный телефон.

Петербургское УФАС выявило в городе картель нескольких компаний, занимающихся организацией детского отдыха. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба управления.

Как выяснилось, соглашение заключили ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур", которые в 2018-2019 годах участвовали в торгах и заключили контракты на сумму свыше 15,5 миллионов рублей. Организации имели один юридический адрес, одинаковые электронную почту и контактный телефон, кроме того, торги с их участием проходили с минимальным снижением первоначального максимума цены контракта. Компании создали видимость конкуренции, но на деле решили объединиться в борьбе за право заключения госконтракта, чем нарушили Закон о защите конкуренции.

Организациям грозит административный штраф до 50 тысяч рублей каждой.

Ранее сообщалось, что УФАС проконтролировал производство антисептиков в Петербурге.

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