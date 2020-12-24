  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:51
74
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В Петербурге выявили мигрантов, которые работали больше года по поддельным документам

0 0

Максимальное наказание предусматривает арест сроком до 6 месяцев.

Сотрудники транспортной полиции выявили четырех граждан ближнего зарубежья, которые подозреваются в использовании поддельных документов. Мигранты не выезжали с территории России больше года и не вставали на миграционный учет, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО. 

Мужчины предъявили полицейским отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина и лица без гражданства. Бумага вызвала сомнения в подлинности. Проверка подтвердила, что бланки являются поддельными. 

Установлено, что мигранты прибыли в Россию в период с 2017 по 2019 год и так и не выезжали из страны. Помог оформить документы им помог некий гражданин за определенную сумму. В связи с этим мужчины смогли устроиться на работу. 

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статье "Использование заведомо подложных документов". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге число мигрантов сократилось до 280 тысяч. 

Видео: УТ МВД по СЗФО

Теги: мигранты, поддельные документы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии