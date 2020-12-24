В Петербурге выявили мигрантов, которые работали больше года по поддельным документам

Максимальное наказание предусматривает арест сроком до 6 месяцев.

Сотрудники транспортной полиции выявили четырех граждан ближнего зарубежья, которые подозреваются в использовании поддельных документов. Мигранты не выезжали с территории России больше года и не вставали на миграционный учет, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Мужчины предъявили полицейским отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина и лица без гражданства. Бумага вызвала сомнения в подлинности. Проверка подтвердила, что бланки являются поддельными.

Установлено, что мигранты прибыли в Россию в период с 2017 по 2019 год и так и не выезжали из страны. Помог оформить документы им помог некий гражданин за определенную сумму. В связи с этим мужчины смогли устроиться на работу.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статье "Использование заведомо подложных документов".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге число мигрантов сократилось до 280 тысяч.

Видео: УТ МВД по СЗФО