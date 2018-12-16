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В Петербурге выявили менее 1% безбилетников в автобусах без кондукторов
Сегодня, 18:47
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В Петербурге выявили менее 1% безбилетников в автобусах без кондукторов

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В пресс-службе добавили, что такие показатели говорят о "высокой платежной дисциплине жителей и госте" города. 

В Петербурге более 400 маршрутов, которые работают без кондукторов. Ежедневно их проверяют контролеры-ревизоры. Об этом в среду, 26 октября, пишет пресс-служба комтранса. 

Контролеры провели более 325 тыс. рейдов и выяснили, что в Петербурге почти нет безбилетников. В пресс-службе добавили, что такие показатели говорят о "высокой платежной дисциплине жителей и гостей" города. 

Ранее у метро "Пролетарская" произошло ДТП с участием двух автобусов. На участке дороги образовался небольшой затор.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автобусы, безбилетники, комтранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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