В Петербурге выявили менее 1% безбилетников в автобусах без кондукторов

В пресс-службе добавили, что такие показатели говорят о "высокой платежной дисциплине жителей и госте" города.

В Петербурге более 400 маршрутов, которые работают без кондукторов. Ежедневно их проверяют контролеры-ревизоры. Об этом в среду, 26 октября, пишет пресс-служба комтранса.

Контролеры провели более 325 тыс. рейдов и выяснили, что в Петербурге почти нет безбилетников. В пресс-службе добавили, что такие показатели говорят о "высокой платежной дисциплине жителей и гостей" города.

Ранее у метро "Пролетарская" произошло ДТП с участием двух автобусов. На участке дороги образовался небольшой затор.

Фото: Piter.tv

