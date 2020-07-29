У метро "Пролетарская" произошло ДТП с участием двух автобусов

Сегодня, 22 октября, в Невском районе произошла авария с участием сразу двух автобусов. Как сообщили очевидцы, "беленький" влетел лазурный общественный транспорт. Об этом горожане рассказали в tg-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел около станции метро "Пролетарская". По словам свидетеля столкновения, у белого автобуса разбилось окно.
На месте ДТП образовалась пробка. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv: на трассе "Скандинавия" с 25 по 28 октября будет перекрыто движение по Крепостному мосту.
Фото: Телеграм / ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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