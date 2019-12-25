В Центральном районе Петербурга устранили незаконные надписи болельщиков "Спартака"

Сотрудники ГАТИ обнаружили на ограждении гимназии №171 надписи и эмблемы футбольного клуба.

В Центральном районе Санкт-Петербурга на ограждении гимназии № 171 были обнаружены нанесённые фанатами московского футбольного клуба "Спартак" название команды и её символика.

Как сообщили представители Государственной административно-технической инспекции, инспекторы оперативно выявили факт нанесения посторонних изображений.

Однако посторонние графические изображения долго не продержались, потому что инспекторы ГАТИ оперативно выявили нарушение и проконсультировали школу, что их надо как можно быстрее удалить. Пресс-служба ГАТИ

Надписи и символика футбольного клуба были устранены в кратчайшие сроки после обнаружения.

Ранее нейросеть ГАТИ Петербурга выявила ямы почти на 40 территориях в этом году.

Фото: пресс-служба Государственной административно-технической инспекции