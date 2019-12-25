Об этом сообщили в понедельник.

В Петербурге выявили еще три новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта. Редакция Piter.tv подтвердила эту информацию в комитете по здравоохранению города.

Сообщается, что все трое – женщины, две из них вернулись из путешествия по Франции и Италии. Третья пациентка заразилась от родственницы, у которой выявили вирус. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы писали, что коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты.

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