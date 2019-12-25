  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выявили еще три новых случая заражения коронавирусом
Сегодня, 19:32
335
arteliseev

В Петербурге выявили еще три новых случая заражения коронавирусом

0 0

Об этом сообщили в понедельник.

В Петербурге выявили еще три новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта. Редакция Piter.tv подтвердила эту информацию в комитете по здравоохранению города. 

Сообщается, что все трое – женщины, две из них вернулись из путешествия по Франции и Италии. Третья пациентка заразилась от родственницы, у которой выявили вирус. Их состояние оценивается как удовлетворительное. 

Ранее мы писали, что коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты. 

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, коронавирус в петербурге, коронавирус в россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии