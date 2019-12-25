В Петербурге выявили еще 1248 больных COVID-19

В Ленобласти насчитали 198 заболевших.

За минувшие сутки, 5 февраля, в России выявили 16 627 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с ковидом.

В Петербурге за прошедший день зафиксировали 1248 новозаболевших и 2472 выздоровевших людей. Еще 45 пациентов не справились с коронавирусом и ушли из жизни. В соседней Ленобласти за сутки насчитали 198 заразившихся COVID-19 жителей и 203 пациента, вылечившихся от вируса. Семь жителей области скончались

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 343 640 человек, выздоровели 245 947 пациентов, скончались 10 042 человека. В Ленобласти заразились 31 985 человек, поправились 29 048 пациентов и умерли 462.

Ранее мы сообщали, что Петербург получил крупную поставку вакцины "Спутник V".

Фото: pixabay