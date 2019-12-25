Петербург получил крупную поставку вакцины "Спутник V"

Большую партию вакцины также получил соседний регион.

В пятницу, 5 февраля, Петербург получил самую крупную за последние недели поставки вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции, рассказали в Смольном.

В город поступило 75 600 доз, в Ленобласть – 20 160. Вакцину расфасовали по одной дозе в ампуле, а не по пять во флаконе, как это было раньше. Для медиков это означает, что теперь ждать, когда соберется группа из пяти человек, не придется. Вероятно, это ускорит и в некотором смысле облегчит процесс.

Напомним, что в центре Петербурга появятся мобильные пункты ковид-вакцинации. Бригады будут дежурить в местах массовых скоплений: в торговых центрах и у станций метро. Желающих привиться будут собирать у метро и отвозить в поликлинику.

Ранее мы писали, что в Сертолово появится отделение для реабилитации переболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV