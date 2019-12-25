В Сертолово появится отделение для реабилитации переболевших коронавирусом

Новое отделение начнет работу с понедельника, 8 февраля.

В понедельник, 8 февраля, в больнице Сертолово заработает отделение реабилитации от коронавируса. Дневной стационар рассчитан на 30 коек: пациентов будут принимать посменно, согласно санитарным нормам.

Для пациентов предусмотрены физиотерапевтические процедуры и занятия по лечебной физкультуре, а также массаж. В необходимых случаях будет организовано наблюдение кардиолога или невролога. Пребывание на отделении рассчитывается на 10 дней без выходных. Направление на реабилитацию от лечащего врача получат пациенты, переболевшие коронавирусом и внебольничной пневмонией не раньше, чем через месяц после болезни.

Пройти восстановление смогут жители любых районов области.

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Фото: Piter.TV