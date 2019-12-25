В петербургских автосалонах уже несколько недель ощущается нехватка автомобилей LADA.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что в Петербурге выявили дефицит ряда автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

По данным экспертов, уже несколько недель в Северной столице наблюдается нехватка автомобилей LADA. Отмечается, что только за июль петербуржцы раскупили практически все популярные модели — LADA Vesta и классическая LADA Niva.

Прирост по продажам в июле этого года к июлю прошлого составил около 50%.

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