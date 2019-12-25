Смольный хочет ограничить движение маломерных судов по центру города

Под запрет могут попасть суда массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до 8 киловатт.

Маломерным судам, не подлежащим государственной регистрации, могут запретить плавать в ряде петербургских каналов и рек. Об этом говорится в проекте поправок к правилам пользования водными объектами, подготовленном комитетом по транспорту.

Речь в документе идет о судах массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до 8 киловатт. Таким образом Смольный хочет бороться с перевозчиками, нелегально катающих туристов по водному центру Петербурга на малых судах. Запрет распространится на Зимнюю канавку, Крюков канал, Кронверкский пролив, канал Грибоедова, реки Мойка и Фонтанка. В этих акваториях уже запрещено плавать на гидроциклах, байдарках, каяках и прочих гребных судах в дневное время: подобным судам выделено три часа с 5 до 8 утра. Кроме того, плавать на маломерных судах по упомянутым водным объектам можно будет по время праздников и соревнований.

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Фото: Piter.TV