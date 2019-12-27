Транспортный налог для плавучих доков уменьшили на 50%

В Смольном внесли соответствующее изменение в Закон.

Транспортный налог для плавучих доков снизили на 50%, соответствующие изменения в закон о налоговых льготах внес губернатор Александр Беглов 25 июня.

Отмечается, что налог исчисляется согласно Налоговому кодексу РФ и аналогичному закону городе. Организации смогут получить скидку-льготу при соблюдении ряда условий: в течение льготного налогового период средняя зарплата работников организации и ее подразделений в городе за месяц должна быть выше троекратного размера МРОТ. Поправка к закону распространяется на правоотношения с начала года.

Беглов: три миллиона петербуржцев пользуются социальными услугами.

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