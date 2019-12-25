Беглов: три миллиона петербуржцев пользуются социальными услугами

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что три миллиона петербуржцев пользуются социальными услугами. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
В общей сложности в Северной столице трудятся около 20 000 соцработников.
Прошлым летом мы заявили новый подход в социальной политике: люди больше не должны бегать за льготами, льготы сами должны идти к ним в дом
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Беглов также напомнил, что соцработником Северной столицы полагаются стимулирующие выплаты. Им начислят от 10 000 до 60 000 рублей.
Ранее мы сообщали о том, что ЗакСу рекомендовали принять весенние корректировки бюджета Петербурга.
Фото:pixabay
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