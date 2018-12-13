Эксперты: примерно каждый седьмой клещ в Петербурге заражен боррелиозом и энцефалитом

Чаще всего от кровососов страдают жители Пушкинского района.

Примерно каждый седьмой клещ в Петербурге заражен боррелиозом и энцефалитом. Об этом сообщила пресс-служба Боткинской больницы.

За сезон с жалобами на укусы клещей обратились 444 жителей Петербурга и Ленобласти. 433 членистоногих отправили на экспертизу. В итоге эксперты нашли у 48 клещей вирус энцефалита, еще у 15 — боррелии. При этом с приближением теплой погоды количество зараженных клещей становится все больше.

В черте города от кровососов пострадали 107 человек. Больше всего пострадавших проживает в Пушкинском районе (48 человек), Курортном районе (18) и Красногвардейском (17). Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по городу.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей.

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