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Петербург по-прежнему в тройке лидеров по числу смертей от коронавируса за сутки
Сегодня, 11:20
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Alena_Zinovieva

Петербург по-прежнему в тройке лидеров по числу смертей от коронавируса за сутки

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В Северной столице выявили 70 новых летальных исходов от КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 70 новых летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей Северная столица по-прежнему занимает второе место среди регионов РФ. На первом месте – Москва, где от коронавируса скончались еще 75 человек. В топ-5 попали Московская область (38), Ростовская область (29) и Красноярский край (28).

В целом по России выявили еще 594 жертвы коронавируса. С начала пандемии болезнь унесла жизни 71 076 россиян, выздоровели – 3 202 483.

Ранее академик РАН назвал необычную особенность иммунитета у переболевших КОВИД людей.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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