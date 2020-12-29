Петербург по-прежнему в тройке лидеров по числу смертей от коронавируса за сутки

В Северной столице выявили 70 новых летальных исходов от КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 70 новых летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей Северная столица по-прежнему занимает второе место среди регионов РФ. На первом месте – Москва, где от коронавируса скончались еще 75 человек. В топ-5 попали Московская область (38), Ростовская область (29) и Красноярский край (28).

В целом по России выявили еще 594 жертвы коронавируса. С начала пандемии болезнь унесла жизни 71 076 россиян, выздоровели – 3 202 483.

Ранее академик РАН назвал необычную особенность иммунитета у переболевших КОВИД людей.

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