Названа необычная особенность иммунитета у переболевших КОВИД людей

После болезни иммунитет ослаблен около полутора-двух месяцев.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал об особенностях иммунитета у людей, переболевших КОВИД. По словам специалиста, после перенесенной болезни наблюдается снижение иммунитета в течение полутора-двух месяцев. Клинически это проявляется как синдром астенизации. Об этом пишут "Известия".

После КОВИД люди часто жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. Это происходит из-за того, что коронавирусная инфекция влияет на когнитивные функции человека и способность справляться с нагрузками. В ходе исследований ученые выявили иммунологические маркеры таких последствий. Однако Тотолян отказался рассказывать подробности до публикации данных в научной печати.

Также академик отметил, что выработанный естественным путем иммунитет, как правило, более стойкий, чем поствакцинальный. Однако это правило не работает с коронавирусом. Тотолян заявил, что антитела, образовавшиеся в организме после прививки вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", лучше защищают, чем образованные в результате перенесенной инфекции.

Ранее петербургские журналисты рассказали об ощущениях после второго укола "Спутника V".

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