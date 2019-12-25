В Петербурге зафиксировали еще 25 смертей от коронавируса

В целом по России подтверждено 232 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали еще 25 смертей от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России подтверждено 232 новых летальных случаев. Первое место по числу смертей от КОВИД заняла Москва, где за прошедшие 24 часа умерли еще 54 человека. В Московской области за указанный период времени болезнь унесла жизни 9 человек.

С начала пандемии от КОВИД скончались 23 723 россиян, из больниц выписали 1 056 582 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 647 человек.

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