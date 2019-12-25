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В Петербурге выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

В Петербурге выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом

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Вирусная инфекция унесла жизни еще 9 человек.

В пятницу, 28 августа, стало известно о том, что за минувшие 24 часа ещё 187 петербуржцев заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки 86 человек выписали по выздоровлению, 9 петербуржцев скончались.

Отметием, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти. За весь период пандемии COVID-19 заразились, по официальной статистике, 36104 человека, 25530 выздоровели, 2401 умер. 

За последние сутки на COVID-19 протестировали более 21 тысячи человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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