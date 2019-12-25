В Петербурге выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки

22 человека скончались от COVID-19.

За последние сутки, 13 августа, в Петербурге выявили 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в России подтвердили 5065 новых заражений по 83 регионам, 1313 их них без клинических проявлений.

Также в Петербурге 22 человека умерли от COVID-19, а по выздоровлению выписаны 72 пациента.

Всего за время пандемии в Северной столице заболели коронавирусом 33684 человека, умерли 2225, выздоровели 24426 человек.

Ранее мы сообщали, что коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией.

Фото: pixabay