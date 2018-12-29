В Петербурге вывезли тысячу кубометров снега

Снег убрали с главных путепроводов Северной столицы.

Главные петербургские путепроводы очистили от снега. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу СПб ГПУ "Мостотрест".

В минувшие сутки от снега очистили правобережный транспортный тоннель у Литейного моста, тоннель на Пироговской набережной, Пискаревский и Ручьевский путепроводы. Также был расчищен путепровод через КАД в створе Пискаревского проспекта.

За сутки в городе было вывезено 1 120 кубометров снега. Кроме того, почистили петербургские дороги, очистили от наледи и льда и обработали песком с солью.

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