ДТП в Выборгском районе спровоцировало трамвайный коллапс

ДТП произошли на на Лесном и Финляндском проспекте, а также на Политехнической улице.

Вечером 19 января в Петербурге случилось несколько ДТП на трамвайных путях. Автолюбители заблокировали движение общественного транспорта в Выборгском районе.Об этом сообщает "78".

Первая авария была зафиксирована на Финляндском проспекте: иномарка въехала в трамвай. На месте скопилась пробка, о пострадавших информации не поступало.

Также ДТП произошло на Политехнической улице. Там столкнулись два автомобиля. О пострадавших ничего не известно.

Помимо этого, авария произошла на Лесном проспекте около моста. В результате столкновения трамваи стоят в обе стороны.

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