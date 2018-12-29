У Соловецкого камня задержали семерых пикетчиков

Одиночные пикеты проводились против репрессий и пыток, пишут в соцсетях.

В Петербурге у Соловецкого камня были задержаны семь участников пикета. Как утверждают интернет-позьзователи акция была направлена против репрессий и пыток. Об этом пишут СМИ.

В Telegram-канале "Бессрочного протеста" говорится, что у активистов был один плакат на семерых.

Сообщается, что задержанных отвезли в 43 отдел полиции. Там с них возьму объяснения и отпустят. В числе задержанных оказались журналист Роман Самойлов и активисты Шахназ Шитик, Елена Григорьева, Дмитрий Дорохин, Ирину Богдановская и Дмитрий Негодин.

Акция возложения цветов против пыток и репрессий, а по совместительству в поддержку политзаключенных приурочена к 10-летию с убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Начался протест в 14:00 на станции метро "Чернышевская".

Фото: ВКонтакте/Александр Кондраков