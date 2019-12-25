В Петербурге вывезли более 300 брошенных автомобилей за квартал

Количество эвакуированных разукомплектованных машин в городе заметно выросло, власти готовят новые стоянки.

В Санкт-Петербурге по итогам I квартала 2026 года на специализированные стоянки переместили более 300 разукомплектованных автомобилей. Такие данные привели в городском комитете по транспорту, уточнив, что показатель оказался почти на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На площадках Агентства внешнего транспорта в настоящее время размещено 3011 единиц техники. Из этого числа 2993 составляют брошенные и частично разобранные машины, еще 18 — транспорт, использовавшийся нелегальными перевозчиками.

Эвакуация осуществляется при взаимодействии районных администраций, в том числе на основании обращений жителей. За первые 3 месяца года через портал Наш Санкт Петербург поступило 252 заявки с жалобами на подобные автомобили.

В профильном комитете сообщили, что для ускорения освобождения городских территорий в 2026 году планируется расширение сети специализированных стоянок. Предполагается передать в управление Агентства внешнего транспорта 3 дополнительные площадки, которые появятся в Московском и Красногвардейском районах, а также в Ломоносове. Их суммарная вместимость составит до 1000 автомобилей. В настоящее время документы уже направлены в комитет имущественных отношений для дальнейшего оформления решений.

Фото: Piter.TV