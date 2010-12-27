Глава Эрмитажа и коммунисты выступили против фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

По мнению коммунистов, УЕФА намеренно хочет оскорбить "революционную историю города".

После обращения представителей УЕФА к властям Санкт-Петербурга обустроить фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади, сразу несколько видных петербуржцев выступили против данной инициативы.

В частности свой протест озвучил Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Как пишет 78.ru глава музея считает появление фан-зоны рядом с достопримечательностью недопустимым.

Более многословным оказался главы петербургского отделения партии "Коммунисты России" Сергея Малинкович. По мнению чиновника, УЕФА намеренно хочет оскорбить "революционную историю города". Он выступает против того, чтобы "ханурики из Европы" и "разные сексменьшинства" веселились на месте, где пролилась кровь большевиков. В случае согласия Смольного на размещение фан-зоны, коммунисты готовы выйти на протест.

Ранее Александр Беглов выразил готовность рассмотреть предложение УЕФА, однако отметил, что в месяц проведения чемпионата на главной площади Северной Столицы и так запланирован ряд мероприятий.

Напомним, что предстоящее Евро впервые пройдет сразу в 12 странах. В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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