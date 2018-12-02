РПЦ попросили Росимущество передать в ее владения музей Андрея Рублева

В администрации музея не видят необходимости в передаче монастыря РПЦ.

Патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ Музей имени Андрея Рублева, который находится на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Об этом 15 марта сообщил директор музея Михаил Мандлин.

Администрация музея заявила, что не видят в этом никакой необходимости, так как они и так уже давно сотрудничают с церковью. По их мнению, в приоритете должно быть сохранение музея, так как в случае передачи монастыря РПЦ, он будет изгнан из его стен.

На сегодняшний день монастырь не действует, но там регулярно проводятся богослужения. Совсем недавно объект культурного наследия был полностью отреставрирован.

Видео: Piter.tv