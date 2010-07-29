Выстреливший в брата из-за громкой музыки петербуржец отправится в тюрьму на 3 года

Кроме того, потерпевший получил более 2,7 млн рублей компенсации.

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении Вячеслава Метелкина, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью своему брату. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что вечером 3 мая 2020 года Метелкин, находясь в квартире на улице Верейской, распивал спиртное вместе с некой девушкой, после чего она легла спать. В это время домой вернулся брат мужчины. Закрывшись в комнате, он громко включил музыку и начал заниматься с гантелями. Это не понравилось подвыпившему Метелкину. Чтобы утихомирить брата и не позволить ему разбудить девушку, мужчина взял из шкафа самозарядный револьвер и выстрелил в родственника. Увидев кровь, подозреваемый оказал первую помощь потерпевшему и вызвал скорую.

На суде Метелкин полностью признал свою вину и извинился перед братом. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима, а также взыскал более 2,7 млн рублей. Кроме того, мужчина должен выплатить в пользу ГУ "Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга" более 314 тысяч рублей.

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