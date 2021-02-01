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Подозреваемому в гибели девушки в Мурино избрали меру пресечения

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За некоторое время до убийства молодой человек избивал погибшую.

Молодого человека, подозреваемого в убийстве девушки в Мурино, избрали меру пресечения. Об этом ходатайствовал следователь, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

22-летняя девушка была найдена 25 января у дома №59 по шоссе в Лаврики в Мурино. Перед смертью у погибшей был конфликт с молодым человеком, он нанес ей несколько ударов в лифте. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Затем был задержан 24-летний знакомый потерпевшей. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: арест, мера пресечения, тело девушки, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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