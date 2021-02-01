Подозреваемому в гибели девушки в Мурино избрали меру пресечения

За некоторое время до убийства молодой человек избивал погибшую.

Молодого человека, подозреваемого в убийстве девушки в Мурино, избрали меру пресечения. Об этом ходатайствовал следователь, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

22-летняя девушка была найдена 25 января у дома №59 по шоссе в Лаврики в Мурино. Перед смертью у погибшей был конфликт с молодым человеком, он нанес ей несколько ударов в лифте. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Затем был задержан 24-летний знакомый потерпевшей. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"