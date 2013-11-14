В Петербурге выставят на торги первое прижизненное издание Пушкина "Руслан и Людмила"

Первоначальная цена лота 3,2-3,5 млн рублей.

Первое прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила" выставят на торги в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги состоятся 16 декабря. Поэму в шести песнях 1820 года оценили 3,2-3,5 млн рублей. На момент выхода первой книги Пушкину был всего 21 год. На фронтисписе есть гравировка и рисунок с монограммой, изображающий четыре сцены из поэмы. Книга в кожаном переплете, на некоторых страницах есть "лисьи" пятна, утрачен авантитул.

На аукционе также будут представлены еще два прижизненных издания Пушкина – первое полное издание "Евгения Онегина" 1833 год и одна самых редких прижизненных книг поэта из уничтоженного тиража "Повести, изданные Александром Пушкиным" 1834 год.

Всего на предстоящие торги "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы" выставили 226 лотов. В их числе афиша с подписью Ивана Тургенева, автографы Николая Гумилева, Льва Толстого и др.

Ранее мы писали, что письмо Екатерины II о вакцинации и портрет продали на торгах за 951 тысячу фунтов.

Фото: art.auction-house.ru