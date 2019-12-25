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Письмо Екатерины II о вакцинации и портрет продали на торгах за 951 тысячу фунтов
Сегодня, 14:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Письмо Екатерины II о вакцинации и портрет продали на торгах за 951 тысячу фунтов

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Портрет написан художником Дмитрием Левицким.

На аукционе в Лондоне продали портрет Екатерины II и её письмо о пользе вакцинации за 951 тысячу фунтов (93 516 014 рублей по текущему курсу). Информация об этом появилась на сайте аукционного дома MacDougall"s.

Портрет написан художником Дмитрием Левицким. При этом неизвестно, позировала ли императрица ему сама, хотя художник создал 22 её изображения.

Вместе с картиной шло письмо, которое Екатерина II 20 апреля 1787 года написала графу Петру Румянцеву. В письме Екатерина говорит о пользе вакцинации от оспы.

Такая прививка должна быть распространена повсеместно, <…> удобно, что почти во всех районах есть врачи или фельдшеры и это не требует огромных затрат.

Екатерина II

Императрица первая поставила вакцину в России и тем самым подала пример своим подданным. В письме она также говорила о том, как правильно организовать вакцинацию.

В августе на торги выставили коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны.

Фото: MacDougall"s

Теги: аукцион, вакцинация, екатерина ii
Категории: Лента новостей, Новости России,

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