В Петербурге продадут тепловую сеть ЗАО "Тепломагистраль" за 4,3 млрд рублей

На торги объект выставили по решению суда.

В Петербурге выставили на торги магистральную тепловую сеть от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной. Как сообщается на сайте площадки "РТС-тендер", собственность ЗАО "Тепломагистраль" длиной 11,3 км продадут по решению суда. Стартовая стоимость составляет 4,3 млрд рублей.

Отмечается, что теплосеть арестовали в рамках исполнительного производства, по которому организация выступает должником банка ВТБ по кредитному договору 15-летней давности. Продажу осуществляет ООО "Эктотранс", кроме того, в ходе второго аукциона на той же площадке компания продаст право аренды земельного участка размером более 193 "квадратов", по территории которого проходит магистраль. Данный лот продается минимум за 351 млн рублей.

Заявки на аукционы принимают до 8 января, сами торги состоятся 13 января.

Ранее мы писали, что в Петербурге книгу с баснями Крылова продали на аукционе почти за 3 млн рублей.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV