  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продадут на аукционе
Сегодня, 11:26
85
himif

Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продадут на аукционе

0 0

Торги пройдут 17 декабря.

В Петербурге выставили на продажу часть нежилых помещений в здании в здании бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка или офицерском корпусе. Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, общая площадь помещений составляет 7,4 тысячи квадратных метров, занимая 50% от всей площади здания.

Объект регионального значения, известный также как бывший дом М.А. Гарновского, расположен на Измайловском проспекте, 2А, недалеко от станции метро "Технологический институт". Со зданием бывших казарм соседствуют несколько университетов, торговый центр, офисы, многочисленные кафе. На 1, 2, 3 и 4 этажах здания, выставленных на продажу, ранее располагались офисы, кафе и салон красоты. Новому владельцу можно приспособить казармы под апартаменты и также под офисы и кафе.

Торги пройдут 17 декабря, начальная цена – 420 млн рублей.

Как выглядит отреставрированная дача Громова в Лопухинском саду: взгляд Piter.TV.

Фото: пресс-служба РАД

Теги: казармы лейб-гвардии, российский аукционный дом, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии