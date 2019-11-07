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Как выглядит отреставрированная дача Громова в Лопухинском саду: взгляд Piter.TV

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Дача Громова является уникальным деревянным строением, сохранившимся в исторической части Петербурга.

В Лопухинском саду отреставрировали дачу купца Громова, построенную в середине XIX века.  Дача является уникальным деревянным строением, сохранившимся в исторической части Петербурга.

Здание реставрировали четыре года, за это время из бюджета города было выделено 285 миллионов рублей.  В памятнике архитектуры регионального значения разместится Центр искусств для молодежи Петроградского района.

Здание передано в пользование подростково-молодежному центру "Петроградский", мы собираемся сделать здесь Центр искусств Петроградского района. Сотрудничаем сейчас по написанию проекта этого центра с художественным руководителем БДТ Андреем Могучим и его командой.

Инна Нарышкина, начальник сектора молодежной политики Петроградского района

В следующем году планируется создать проект Центра искусств, а затем приступить к внутренней отделке. На ремонт помещений может уйти несколько лет: здание пустовало и разрушалось с 2009 года.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: дача громова, лопухинский сад, реставрация спб
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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