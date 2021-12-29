В Петербурге выставили на продажу ТЦ "Толстой сквер"

Торговый центр площадью 18 тысяч квадратных метров был построен в 2010 году.

Во вторник, 8 февраля, в Петербурге выставили на продажу офисно-торговый центр класса А "Толстой сквер". Здание находится на Петроградской стороне. Об этом сообщили представители компании Colliers.

Торговый центр площадью 18 тысяч квадратных метров был построен в 2010 году. Десятиэтажное здание расположено на улице Льва Толстого, 9А.

Сообщается, что продавать здание планируется по классической инвестиционной схеме. Собственник объекта ООО "И-Инвест" владел активами десять лет, теперь инвестиционный цикл закончился, и принято решение выйти из проекта. На сегодняшний день никаких финансовых параметров возможной сделки не приводится.

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Фото: tskver.ru