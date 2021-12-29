Полицейские Петербурга пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно сбывала наркотики в интернете

Сбыт осуществлялся с помощью "закладок", а продажа велась через теневой интернет.

Накануне полиции Петербурга удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, члены которой специализировались на сбыте наркотических средств на территории города и области. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Группа сбывала наркотики бесконтактным способом с использованием "тайников-закладок". Продажа наркотических средств производилась через интернет-магазин в теневой части интернета. В качестве оплаты использовалась крипто-валюта.

Оперативники задержали двух мужчин 29 и 32-х лет, а также 36-летних мужчину и женщину, которые являлись закладчиками наркотических средств.

В ходе проведения обысков по месту проживания задержанных было обнаружено и изъято 262 закладки с наркотическими средствами: Альфа-PVP массой около 1200 гр., мефедрон массой около 1155 гр., спайсы массой около 450 гр., кокаин массой около 50 гр., остальные объекты будут исследованы в рамках экспертизы. Так же были изъяты электронные весы, упаковочный материал, ноутбуки, средства сотовой связи, банковские карты, использовавшиеся в преступных целях.

Кроме того, установлена причастность данной группировки к преступлениям, по которым ранее были возбуждены уголовные дела.

Продолжая расследование, обнаружили и изъяли 35 тайников-закладок с наркотическими средствами. Расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по городу и области