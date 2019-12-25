Реконструированный БЦ "Малевич" в Петербурге выставлен на продажу

Обновление здания завершилось в текущем году.

Бизнес-центр "Малевич" на Митрофаньевском шоссе выставлен на продажу после недавно завершившейся реконструкции. Об этом сообщили в компании IPG.Estate, ставшей консультантом по продаже БЦ.

Площадь здания составляет более 7 тысяч квадратных метров, рядом имеется парковка на 57 машин. БЦ расположился недалеко от Балтийского вокзала и станции метро "Балтийская". Цена объекта пока неизвестна.

"Малевича" обустроили в здании 1913 года постройки, где ранее было заводоуправление. В течение восьми лет, начиная с 2006 года, БЦ принадлежало компании "Бизнес-корпус", а затем было продано частному лицу, однако долгое время не использовалось.

Ранее мы рассказывали, что РАД выставит на торги 22 квартиры обанкротившегося петербургского банка.

Фото: malevich.spb.ru