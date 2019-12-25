РАД выставит на торги 22 квартиры обанкротившегося петербургского банка

Жилье находится у метро "Звездная" и в Стрельне.

Российский аукционный дом (РАД) готовит торги по продаже имущества обанкротившегося Международного Банка Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе РАД, на аукционе 10 августа реализуют 17 квартир из ЖК "Звезда" и 5 квартир в Стрельне у Финского залива.

Отмечается, что все квартиры будут продаваться отдельно, их начальная стоимость варьируется от 3,6 до 12,3 миллионов рублей. Рядом с продаваемыми квартирами имеются зеленые зоны, необходимая инфраструктура, паркинги. Точные адреса лотов – Московское шоссе, 26, корпус 2, стр. 1, что совсем недалеко от станции метро "Звездная", и Санкт-Петербургское шоссе, 13А. Квартиры продаются без отделки, на торги выставят одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные жилища.

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Фото: Piter.TV