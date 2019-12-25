На Комендантском проспекте откроется новая школа на 1100 мест

Школа заработает уже 1 сентября.

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что на Комендантском проспекте построили новую школу на 1100 мест, которая откроется уже 1 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что благодаря добросовестной работе подрядчика "СК Каменка" здание закончили на семь месяцев раньше срока. Учеников ждут два бассейна, два спортзала, игровые площадки, а также спортивные зоны.

Ранее мы писали, что в Волховском районе восстанавливают школу после удара шаровой молнии.

Фото: Pixabay